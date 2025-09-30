30 Eylül 2025, Salı

Terör örgütü DHKP-C’ye operasyon: 14 gözaltı kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 09:24
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. A Haber muhabiri Kadir Mercan detayları aktardı.
