18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.02.2020

Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha!

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu kişinin yakalanmasının ardından örgütte istihbaratçı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlının da aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı. Terörle Mücadele ve Özel Harekat timlerinin DEAŞ'a yönelik operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı. Suriye'de DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın gözaltına alınmasının ardından soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, örgütte istihbaratçı olarak faaliyet yürüten K.E'nin de İnegöl'de bulunduğunu tespit etti. Zanlıyı yakalamak için harekete geçen ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı operasyon kapsamında ilçedeki bir adrese baskın yaptı.

Koç başıyla kapıyı kırarak eve baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu sözde istihbaratçı K.E'nin yanı sıra DEAŞ'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" tahdit kodu çıkarılan aynı uyruktan iki kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha!
Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha!
2009 yılı komiserlik sınavına FETÖ operasyonu
2009 yılı komiserlik sınavına FETÖ operasyonu
DEAŞ'a bir operasyon daha! İstihbaratçısı da yakalandı
DEAŞ'a bir operasyon daha! İstihbaratçısı da yakalandı
İzmir merkezli 43 ilde büyük FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 43 ilde büyük FETÖ operasyonu
Saymaz’dan FETÖ itirafı!
Saymaz’dan FETÖ itirafı!
Annelerin evlat nöbeti sonuç veriyor!
Annelerin evlat nöbeti sonuç veriyor!
TOGG'dan yeni paylaşım geldi! Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey test!
TOGG'dan yeni paylaşım geldi! Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey test!
Hükümetten 3600 Ek gösterge açıklaması
Hükümetten 3600 Ek gösterge açıklaması
AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
AK Parti MYK toplantısı sonrası flaş açıklamalar
HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbet tutuyordu! Evladına kavuştu
HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbet tutuyordu! Evladına kavuştu
AK Parti MYK toplandı! Masada hangi konular var?
AK Parti MYK toplandı! Masada hangi konular var?
Moskova'daki 'İdlib' zirvesine ilişkin flaş açıklama
Moskova'daki 'İdlib' zirvesine ilişkin flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster