Terör örgütlerine “Yıldırım” darbesi! Listelere 9 çizik…

Terör örgütlerine ekim ayında darbe üstüne darbe vuruldu. İçişleri bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarında 120 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öldürülen teröristler arasında kırmızı, turuncu ve gri listeden 9 elebaşı da vardı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, geçen ay kırsal alanda 8'i büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere 10 bin 230, şehirlerde 1539 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 92'sinin PKK/KCK, 24'ünün DEAŞ, 4'ünün sol terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 700 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 422'si tutuklandı.

Operasyonlarda, 96 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi, 79'u ağır ve uzun namlulu 136 silah, 50 mayın/EYP, 99 el bombası, 350 kilogram patlayıcı, 17 bin 550 muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik ekimde gerçekleştirilen 18 bin 357 operasyonda 24 bin 976 kişi gözaltına alındı, 1561 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 9 ton 727 kilogram esrar, 179 kilogram skunk, 1,5 ton eroin, 463 kilogram kokain, 101 kilogram afyon, 82 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 369 kilogram metamfetamin, 498 bin 960 ectasy, 511 bin 475 captagon, 123 bin 787 sentetik ecza, 1 milyon 642 bin 421 kök keneviri ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 2 bin 334 operasyonda da 3 bin 520 kişi gözaltına alındı, 59 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı.

Operasyonlarda, 597 bin 859 paket kaçak sigara, 296 bin 363 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Siber suçlarla mücadelede 8 bin 99 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışmada tespit edilen 2 bin 658 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan 251 kişiden 10'u adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanıldı. Bu paylaşımlardan 66 kişi tespit edildi, 30'u gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 1519'u denizlerde olmak üzere 10 bin 34 göçmen yakalandı, 485 organizatör gözaltına alındı. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı ise 416 bin 176 olurken bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 627 bin 991 oldu. Aile içi ve kadına karşı şiddete yönelik olaylarında 24 kadın yaşamını yitirdi.