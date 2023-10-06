TERÖR HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU! MSB görüntüleri paylaştı: TAM İSABET!

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi.

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