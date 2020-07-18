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Terör elebaşının yeğeni teslim oldu! Peki bu ne anlama geliyor? Uzman isim yorumladı

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Giriş: 18.07.2020 12:22
Güncelleme:18.07.2020 12:52
PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin’de teslim oldu. Müslüm, ilk ifadesinde, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Alataş'ın yakın korumalığını yaptığını söyledi. Peki Dalya Mahmut Müslüm’ün teslim olması ne anlama geliyor? Terör ve güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber ekranlarında değerlendirdi.

"BU KİŞİNİN TESLİM OLMASI ÖRGÜT İÇERİSİNDE ÇÖZÜLMELERİN..."

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Gerçekten çok önemli bir gelişme yaşandı. Teslim olan kişi sıradan bir kişi değil. ABD ile bölgede çok görüşen bir ismin yeğeni teslim oldu. Bu kişinin teslim olması örgüt içerisinde çözülmelerin çok farklı noktalara gelmesine sebep olacak ama aynı zamanda ABD'nin de çözülmesine sebep olacak." ifadelerini kullandı.

"AMERİKA BU DURUMDA ÇOK ZOR DURUMDA KALACAKTIR"

Coşkun Başbuğ , "Bu kişinin kendiliğinden teslim olması ve vereceği bilgiler kirli ilişkilerin ortaya çıkmasına çok farklı durumlara gidilmesine yol açacaktır. Amerika bu durumda çok zor durumda kalacaktır. Alınan bilgilerle ABD'nin bölgede yaptığı tüm işler ortaya çıkacaktır. Ve bunlar delilleriyle beraber dünya ile paylaşılacaktır. Ben artık örgütün daha hızlı çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

"YENİ BİR PERDE AÇACAKTIR"

A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, " Görsel ve yazılı birçok delil vardı ama ABD ve Batı bunu yok sayıyordu. Bu gelişmenin yeni bir perde açacağını düşünüyorum. Bu gelişmeyi çok önemli görüyorum. Terörle mücadelede işi final noktasına getiren çok önemli ikna çalışmaları var. Terör örgütü artık psikolojik olarak da bitmiş durumda." dedi.

Terör elebaşı Salih Müslümün yeğenin teslim olmasıyla ilgili A Haberde çarpıcı değerlendirme TERÖR ELEBAŞI SALİH MÜSLÜM'ÜN YEĞENİN TESLİM OLMASIYLA İLGİLİ A HABER'DE ÇARPICI DEĞERLENDİRME

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