Terör elebaşı Salih Müslüm'ün yeğenin teslim olmasıyla ilgili A Haber'de çarpıcı değerlendirme

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. A Haber canlı yayınına bağlanan Hava Kuvvetleri eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu "PKK'nın çözülmesi demek çok uzun yıllardır süren bu belanın sonuna geldiği anlaşılıyor. Mahmut Müslüm'ün yakalanması anlamlıdır. Türkiye'nin bundan sonra söyleyeceği sözler olacaktır. Bundan sonra çözülmeler devam edecek. Rakamlar yüksek ama önemli isimlerin gelmesi önemli. Önemli isimler bu şekilde gelirse, PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesini de sağlıyor. Değişik isimlerin taşeron örgütler üzerinden bölgede yürüttükleri faaliyetler var. Örgütün içindeki karanlık emellerini biz bu şekilde göreceğiz." diye konuştu.