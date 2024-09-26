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Terör devleti İsrail Lübnan’a karadan saldıracak mı? A Haber'de anlattı: Yaptırmazlar

Terör devleti İsrail Lübnan’a karadan saldıracak mı? A Haber'de anlattı: Yaptırmazlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 13:15
Katil İsrail'in Lübnan'a bombardımanı kara saldırısının işareti mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gökçe, "Bekaa Vadisi’ne karşı bir kara harekatı mümkün değil. Ancak daha güneydeki o bölgede bir kara harekatı beklenebilir." ifadelerini kullandı.
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A Haber’de anlattı: Yaptırmazlar
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