Terör devleti İsrail Lübnan’a karadan saldıracak mı? A Haber'de anlattı: Yaptırmazlar

Katil İsrail'in Lübnan'a bombardımanı kara saldırısının işareti mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gökçe, "Bekaa Vadisi’ne karşı bir kara harekatı mümkün değil. Ancak daha güneydeki o bölgede bir kara harekatı beklenebilir." ifadelerini kullandı.

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