Terör devleti Ermenistan minik Hatice'yi ailesiz bıraktı!

Ermenistan’ın Gence’de sivilleri hedef alan saldırıları sonrası 3’ü bebek 15 kişi hayatını kaybederken 45’ten fazla kişi yaralandı. Yaralananlardan birisi de 3 yaşındaki Hatice. Hastaneye yaralı olarak getirilen minik Hatice'nin hikayesi yürek burktu. Kalleşlerin hain saldırısında minik Hatice, anne-baba ve kardeşini kaybetti.

Ermenistan'ın hain saldırısı sonucu aynı aileden çok kişi hayatını kaybetti. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Gence'de özel bir yayın gerçekleştirdi.

Ulak, saldırıda annesini, babasını, kardeşini kaybeden ve kendisi yaralı olarak kurtulan 3 yaşındaki Hatice'nin yürek burkan hikayesini anlattı.