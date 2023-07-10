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TEM Otoyolu'nda heyelan! Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı | Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Araçlar için önlem aldık

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Giriş: 10.07.2023 01:00
Güncelleme:10.07.2023 01:02
Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikametinde su birikintisi oluştu. Sağ şeritte oluşan su birikintisi sebebiyle sürücüler 2 şeritten yönlendirilirken, Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ayrıca yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapandı. Ulaştırma Bakanlığı açıklamasında güvenli güzergâh ilan edildi. Yaşanan afet ardından olay yerine intikal eden A Haber ekibinden muhabir Hakan Süer ve kameraman Miray Baklacı yaşananları canlı yayında aktardı. A Haber’e de heyelana dair açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ankara’dan İstanbul’a gidecek araçlar için önlem aldık” dedi. İşte detaylar…
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