Tele1'de skandal sözler! Özdemir İnce Hz. İbrahim ve Hacer'i hedef aldı: Ümmet diktatoryadır

CHP tarafından fonlanan Tele1'de İslam ve Müslümanlar hedef alındı. Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce, 'Ümmet' kavramını Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarı olmakla eş değer gördü. Türkiye'de ümmetin yeri olmadığını söyleyen İnce, "Ümmetin ne faydası var? Ümmet diktatoryadır" deyip Hz. İbrahim, Hz. Hacer ve Hz. İsmail'i hedef alan rezil sözler sarfetti.