05 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Tel Aviv’in yeni hedefi Ankara mı?.
Tel Aviv’in yeni hedefi Ankara mı?.

Tel Aviv’in yeni hedefi Ankara mı?.

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2025 01:25
Ortadoğu’daki güç dengeleri yeniden şekillenirken, Suriye sahasındaki gelişmeler bölgesel ve küresel aktörler arasında yeni gerilim hatları yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda İsrail’den Türkiye’ye yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. İsrail Dışişleri Bakanı, Suriye’deki Türk varlığından duydukları rahatsızlığı açıkça dile getirirken, Tel Aviv yönetiminden üst düzey bir yetkili de yapılan askeri saldırıların esas hedefinin Türkiye’ye bir mesaj olduğunu ifade etti. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed H. Mercan, Türkiye’nin İsrail ile Suriye politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. .
Tel Aviv’in yeni hedefi Ankara mı?.
Tel Aviv’in yeni hedefi Ankara mı?.
Tel Aviv’in yeni hedefi Ankara mı?.
İstanbul’da sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı!
İstanbul'da sis nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı!
Fidan: İsrail ile Suriye’de karşı karşıya gelmek istemiyoruz!
Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz!
İmamoğlu’na çalmadım göndermesi!
İmamoğlu'na "çalmadım" göndermesi!
Narin Güran’ın katledilmeden önceki en net görüntüsü ortaya çıktı!
Narin Güran'ın katledilmeden önceki en net görüntüsü ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan: Millet boykot çağrısını affetmedi!
Başkan Erdoğan: Millet boykot çağrısını affetmedi!
İETT’de usulsüzlük iddiaları
İETT'de usulsüzlük iddiaları
Rüşvet kabul etmedi 197 milyon tl ceza kesildi!
Rüşvet kabul etmedi 197 milyon tl ceza kesildi!
Mahir Polat Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi!
Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi!
Yaşar Uçar’ın eşi ahaber.com.tr’ye konuştu
Yaşar Uçar’ın eşi ahaber.com.tr'ye konuştu
Bahçeli, Genel Merkez’de çalışmalara başladı
Bahçeli, Genel Merkez’de çalışmalara başladı
Bahçeli 2 ay sonra mesaisine başladı!
Bahçeli 2 ay sonra mesaisine başladı!
Daha Fazla Video Göster