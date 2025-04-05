Tel Aviv’in yeni hedefi Ankara mı?.

Ortadoğu’daki güç dengeleri yeniden şekillenirken, Suriye sahasındaki gelişmeler bölgesel ve küresel aktörler arasında yeni gerilim hatları yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda İsrail’den Türkiye’ye yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. İsrail Dışişleri Bakanı, Suriye’deki Türk varlığından duydukları rahatsızlığı açıkça dile getirirken, Tel Aviv yönetiminden üst düzey bir yetkili de yapılan askeri saldırıların esas hedefinin Türkiye’ye bir mesaj olduğunu ifade etti. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed H. Mercan, Türkiye’nin İsrail ile Suriye politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. .