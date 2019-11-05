Tel Abyad'da bombalı saldırı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç patladı, ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası, bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen 1 kişi Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince yakalandı.