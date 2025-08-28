28 Ağustos 2025, Perşembe
TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! Türkiye'nin denizlerdeki gücü gençlerle buluşuyor
TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını bugün açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli savunma ürünlerinin sergilendiği etkinlik alanını ziyaret edecek. Bugün ve yarın öğrenciler hafta sonu vatandaşlar alana giriş yapabilecek. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci İstanbul tersanesinden son durumu aktardı.