TEKNOFEST Mavi Vatan başladı! Türkiye’nin denizlerdeki gücü gençlerle buluşuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2025 14:53
TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını bugün açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli savunma ürünlerinin sergilendiği etkinlik alanını ziyaret edecek. Bugün ve yarın öğrenciler hafta sonu vatandaşlar alana giriş yapabilecek. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci İstanbul tersanesinden son durumu aktardı.
