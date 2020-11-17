Tekirdağ Şarköy Belediyesinde KPSS'den 90 alan adaylar varken daha düşük puan alanlar memur olarak atandığı iddiası tartışma konusu oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde belediyenin memur alımı için açmış olduğu müracatlar tartışmalara sebep oldu. Tartışmaların odağında CHP'li Şarköy Belediyesi var.

14 memur alımı için farklı kadrolarda ilana çıktı. Bu ilana çok farklı noktalardan adaylar müracaat etti.

Müracaatlar değerlendirilmeye alındığında ortaya farklı iddialar çıktı. O iddialarda 90 puan ya da yüksek puan adayların yerine çok daha düşük puan almış olan adayların işe alındığına ilişkin iddialar tepkilere neden oldu.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var işe müracaatlarla ilgili bazı kriterlere adaylara uymadığı şeklinde iddialara yanıt verdi.

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