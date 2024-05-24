Tek kurşunla iki katil! İşte o anlar

Katil İsrail ordusunun Gazze'deki katliamları sürüyor. Kassam Tugayları da ölüm ordusu karşısında direnişe devam ediyor. Paylaşılan bir görüntüde 2 İsrail askeri tek kurşunla vuruluyor.

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