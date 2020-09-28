28 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TCG Barbaros Fırkateyni Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı

TCG Barbaros Fırkateyni Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2020 18:04
Güncelleme:28.09.2020 18:04
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, TCG Barbaros Fırkateyni'nin de Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında dün Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı ve Türbesi'nde tören icra edildi.TCG BARBAROS Fırkateynimiz de Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan paylaşımda törene ait video da yer aldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı
Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı
TBMM: Ermenistan'ı kınıyoruz
TBMM: Ermenistan'ı kınıyoruz
Hrant Dink'in o sözleri yeniden gündem oldu
Hrant Dink'in o sözleri yeniden gündem oldu
A Haber ekibi sıcak noktada!
A Haber ekibi sıcak noktada!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP HDP'nin güdümünde
"CHP HDP'nin güdümünde"
A Haber sıcak bölge Karabağ'da!
A Haber sıcak bölge Karabağ'da!
Ermenistan tankları böyle imha edildi
Ermenistan tankları böyle imha edildi
Azerbaycan'da uçuşlar neden iptal edildi?
Azerbaycan'da uçuşlar neden iptal edildi?
Azerbaycan Türkiye hariç uçuşları durdurdu
Azerbaycan Türkiye hariç uçuşları durdurdu
Yavaş öğrencileri kandırdı! Hani nerede Başkan?
Yavaş öğrencileri kandırdı! Hani nerede Başkan?
Ermenistan – Azerbaycan çatışması hangi bölgelerde?
Ermenistan – Azerbaycan çatışması hangi bölgelerde?
Daha Fazla Video Göster