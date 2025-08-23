TCG anadolu "zafer yolculuğu"nda! 350 genç TCG Anadolu ile yolculuğa çıktı

23 Ağustos 2025, Cumartesi

Yerli ve milli TCG Anadolu, 350 gençle Çanakkale’den İstanbul’a “Zafer Yolculuğu”na çıktı. Gençlere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin savunma sanayiindeki atılımlarına dikkat çekti. Erdoğan, “Milli imkanlarla inşasına devam ettiğimiz filomuzla kahraman ordumuz, sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir” dedi.
