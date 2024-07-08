TBMM’de yoğun mesai! Kamuda tasarruf paketinde neler var?

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Adalet Komisyonu'nda ise 9'uncu Yargı Paketi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde de kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler var.

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