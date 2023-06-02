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TBMM'de yeni dönem başlıyor! Siyasette yeni dönemin kodları

A Haber
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Giriş: 02.06.2023 10:56
Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu  A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi.
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