17 Ekim 2025, Cuma

TBMM’de mandacı tartışması! CHP’ye tepki: Türkiye’yi İngiltere’ye şikayet ettiniz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2025 09:48
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. İktidar ile muhalefet arasında "mandacı" ve "alçak " tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın karşı karşıya geldi. Dakikalarca süren tartışma sebebiyle oturuma ara verildi.
