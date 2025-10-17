TBMM’de mandacı tartışması! CHP’ye tepki: Türkiye’yi İngiltere’ye şikayet ettiniz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. İktidar ile muhalefet arasında "mandacı" ve "alçak " tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın karşı karşıya geldi. Dakikalarca süren tartışma sebebiyle oturuma ara verildi.

