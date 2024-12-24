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TBMM’de AK Partili Yayman’dan DEM’e sert tepki: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK’ya bakın!

TBMM'de AK Partili Yayman'dan DEM'e sert tepki: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.12.2024 23:02
SİHA operasyonunda, hain terör örgütü PKK ve türevlerinin destekçileri Nazım Daştan ve Cihan Bilgin öldürüldü. Bu durumdan rahatsız olan DEM Parti'ye TBMM'de AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman tepki gösterdi. DEM taraflarına dönerek 'Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakın' diyen Yayman 'Gazeteci değil sözde gazetecilerin, gazetecilik değil aktivistlik yapanların, halkın gazeteciliğini değil PKK terör örgütünün gazeteciliğini yapanların gazeteciliğini burada konuşmak asla doğru değildir' dedi.
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TBMM’de AK Partili Yayman’dan DEM’e sert tepki: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK’ya bakın!
TBMM’de AK Partili Yayman’dan DEM’e sert tepki!
TBMM'de AK Partili Yayman'dan DEM'e sert tepki!
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