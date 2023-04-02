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TBMM bu hafta 27. dönemi tamamlayacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.04.2023 16:31
Türkiye Büyük Millet Meclisi, gündemindeki konuları görüştükten sonra hafta sonunda 27. Dönemini tamamlayacak ve seçim tatiline girecek. Maden kazasını araştırma komisyonu raporu, TSK kanununda değişiklik yapan teklif ile organize sanayi bölgelerine ilişkin yasaları ele alacak. RTÜK ve kişisel verileri koruma kurulu için de üye seçimi yapılacak detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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