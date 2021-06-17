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TBMM Başkanı Şentop'tan Bakan Soylu ile görüşmesi sonrası ilk açıklama

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Giriş: 17.06.2021 17:25
Güncelleme:17.06.2021 17:25
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Şentop, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Soylu'nun bahsettiği isim milletvekili olan bir kişi değil'' diye konuştu. TBMM Başkanı, kendisiyle paylaşılan bir isim olmadığını da söyledi.

''Suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi" tartışması sürüyor.

"ŞU AN MECLİS'TE DEĞİL!"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazılı bir belge ile ''10 bin dolar alan siyasetçi şu an Yüce Meclis çatısı altında bulunmuyor'' dediği öğrenildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de ''Yargının görevi iddiaların üzerine gitmektir" açıklaması yaptı.

Konuyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Şentop şu ifadeleri kullandı:

''Bir siyasetçinin para aldığına dair açıklama olmuştu. İçişleri Bakanımıza bir mektup yazmıştım milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuda adli mercilere belgelerin verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti yazılı olarak cevabını getirdi. Bakan Soylu'nun kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil. Tüm iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli çalışmalar kapsamında olacaktır. İsim paylaşmadı. Adli mercilerle paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum.''

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