TBMM Başkanı Şentop Kazakistan’da Türk iş adamları ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 26-28 Eylül'deki Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi(TÜRKPA) 10. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'a geldi.

Türkistan şehirlerini kapsayan bir ziyaret gerçekleştirecek olan Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Nur-Sultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkan Yardımcısı Pavel Kazantsev, Kazakistan Parlamentosu Maliye ve Bütçe Komisyonu Başkanı Marat Kusainov, Nur-Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, ve Nur-Sultan Vali Yardımcısı Ashat Oralov tarafından karşılandı.

Şentop'un beraberindeki heyette ise AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş yer aldı.

Şentop ve beraberindeki Parlamento heyeti, temasları kapsamında ilk olarak Nur-Sultan'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Görüşmede öncelikle, parlamenter diplomasiye ilişkin son temasları hakkında bilgi veren Şentop, Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi yapılan toplantılara dikkat çekerek, siyasi içerikli toplantıların yüz yüze yapılmasında büyük fayda olduğunu belirtti.

Kazakistan ziyaretinin hem ikili resmi görüşmelerde bulunmak, hem de TÜRKPA 10. Genel Kurulu'na katılma amacıyla gerçekleştiğini kaydeden Şentop, TÜRKPA genel kurulunun kendi önerisiyle Türkistan'da toplandığını ifade etti. Şentop, "Yarın görüşmelerimiz olacak. Meclis Başkanı, Senato Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Sayın Nazarbayev ile görüşmelerimiz olacak. Ondan sonra da ikinci safhası, Türkistan'da yapılacak olan TÜRKPA 10. Genel Kurul toplantısı için Türkistan'da olacağız. Aslında bu toplantı 2020 yılında yapılmalıydı. Online olarak da yapılmadı. Online Yapılmamasının sebebi fiziken Türkistan'ı görerek yapma arzumuzdu. Türkistan'da yapılması konusunu fikir olarak ortaya atan benim. 2019'daki görüşmelerimizde, dönem başkanlığı konusu belli, Azerbaycan'dan Kazakistan'a geçecek. Türkistan'la ilgili de yoğun bir takım fikirler, projeler vardı. Cumhurbaşkanı ve Nazarbayev ifade etti. Türkistan'a verdikleri önemi. Bunun üzerine ben de 'madem bu toplantıyı yapacağız. Hem de biraz daha sıcak olur nispeten diye Türkistan'da yapalım' demiştim. Böylece Türkistan'ın tanıtılması açısından da önemli iş olur, önemli bir faaliyet olur, birden fazla faydası olur diye bunu çok iyi karşıladılar. Biz de Türkistan'daki toplantı olacağı için Online olmasın diye iki sene uzamış oldu. Ama güzel oldu" dedi.



"KAZAKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETTİĞİ İLK GÜN TÜRKİYE BAĞIMSIZLIĞINI TANIDI"

Şentop, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğuna vurgu yaparak, "Her zaman bunu ifade ediyoruz. Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği ilk gün Türkiye bağımsızlığını tanıdı. Tanıyan ilk ülkedir. Yine diplomatik ilişkileri ilk kuran ülkedir. O günden bu güne kadar da Kazakistan'la dostluk kardeşlik içinde ilişkilerimizi her alanda sürdürüyoruz" dedi.





"15 TEMMUZ SONRASI İLK DESTEK"

Kazakistan'ın Türkiye'ye her zaman desteğini gördüklerini ifade eden Şentop, "Türkiye'nin tezlerine yaklaşımı bakımından da her zaman desteğini gördük. 15 Temmuz 2016'daki hain FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu darbe teşebbüsü akabinde Türkiye'yi ilk ziyaret eden, seçilmiş iktidarı ve anayasal düzene desteği ifade eden Sayın Nazarbayev'di. O zaman Cumhurbaşkanıydı, Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bu şekilde her sorunlu, sıkıntılı zamanında Türkiye'nin yanında yer aldı. Biz de Kazakistan'a desteğimizi her an ifade ediyoruz. İlişkilerimizi sadece iki ülke arasındaki ilişkiler olarak değil, uluslararası platformlarda da birlikte hareket etme dile getiriyoruz. Bir çok sorunla ilgili birbirine yakın görüşlere sahibiz" dedi.

Türkiye ile Kazakistan'ın ekonomik anlamda da ilişkilerinin güçlü temellere sahip olduğunu belirten Şentop, "Birçok platformda beraberiz. Burada birçok sorunla ilgili birbirine yakın görüşlere sahibiz. Bu salgın döneminde geçtiğimiz 2020 yılında ticaret hacmimizde bir azalma yok. 2021'n yedinci ayı itibarıyla 2020, 2018 ve 2019'a göre yüzde 50 civarında bir artışımız var ki daha buna ilave 5 ay eklenmiş değil Cumhurbaşkanımız ve cumhurbaşkanlarımızın ortaya koymuş oldukları 10 milyar dolar hedefine bu şekilde bu tarzda hareket edersek hızlıca tabi sizlerin katkıları çok önemli. 2 milyar dolarlar seviyesinde 7 ayda 3 milyar doların üzerine çıkıyor" diye konuştu.

Şentop, "Potansiyel olarak bakarsak çok önemli imkanlar var. Özellikle Kazakistan stratejik olarak çok önemli bir noktada bulunuyor. Bilhassa Çin'in Kuşak ve Yol projesi çerçevesinde Orta ve Uzak Asya'nın ekonomik imkanlarını Avrupa'ya taşıyacak bütün ulaşım aksıları Kazakistan'la bağlantılı olarak geçiyor. Türkiye'de bu konuda en kısa ve en hızlı geçiş güzergahları üzerinde" dedi.

Özellikle Hazar sonrasında karayolu, demiryoluyla Kars'a bağlanan Bakü-Tiflis-Kars hatları üzerinden Avrupa'ya ulaşmanın en kısa ve maliyeti en düşük yolun Türkiye üzerinden geçtiğini kaydeden Şentop, "Dolayısıyla Kazakistan Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri çerçevesinde çok daha geniş bir ekonomik potansiyeli Avrupa ile Batı ile Uzak Asya, Orta Asya arasında sağlayacak güzergahlar büyük istikbale dair olarak bize büyük ümitler veriyor. Bu anlamda ekonomik ilişkilerimizin gelişeceğini düşünüyoruz hem de farlı alanlarda çeşitlendirebileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şentop, iş adamlarının da ekonomik ilişkilere katkısına dikkat çekerek, "Siz de bu anlamda bu ilişkilerimize büyük katkı sağlayan insanlarsınız. Bu sebeple sizlerle daima beraberiz. Karşılaşmış olduğunuz sorunların çözümü noktasında da her zaman gerek hükümetimiz, gerekse bizlerin yapacağı bir şey olduğu takdirde devreye girmeye hazırız" şeklinde konuştu.