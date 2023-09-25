25 Eylül 2023, Pazartesi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: Türkiye'nin boynunun borcudur
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi. Kurtulmuş "Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynunun borcudur. Bunun için hiçbir önyargı olmaksızın çalışmaları güçlü şekilde başlatarak sonuç almayı hedefliyoruz" mesajını verdi. Ayrıca Kurtulmuş, İsveç'in ikiyüzlü tutumuna sert tepki göstererek "Hem Türkiye'nin onayıyla NATO'ya girmeyi bekleyeceksiniz hem ülkenizde teröre zemin hazırlayacaksınız. Bunların İsveç tarafından gözden geçirileceğini ümit ediyorum." dedi.