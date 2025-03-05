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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan net mesaj: Bu terör belası tarihin çöplüğüne atılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan net mesaj: Bu terör belası tarihin çöplüğüne atılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 23:48
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'nda konuştu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine değinerek, 'Bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakılacak, birlik ve kardeşlik egemen olacaktır' dedi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan net mesaj: Bu terör belası tarihin çöplüğüne atılacak
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