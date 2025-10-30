TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yasal düzenlemeler yerine getirilecek

Türkiye, terörle mücadelede kritik bir dönemece giriyor. PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının ardından gözler, Ankara’da yapılan “Terörsüz Türkiye” toplantısına çevrildi. TBMM çatısı altında düzenlenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 16’ncı buluşmasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kapsamlı sunumlar yapacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantının açılışında açıklamalarda bulunurken, "Yasal düzenlemeler yerine getirilecek" dedi.

