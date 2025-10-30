TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yasal düzenlemeler yerine getirilecek

30 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 30.10.2025 11:24
Türkiye, terörle mücadelede kritik bir dönemece giriyor. PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının ardından gözler, Ankara’da yapılan “Terörsüz Türkiye” toplantısına çevrildi. TBMM çatısı altında düzenlenen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 16’ncı buluşmasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kapsamlı sunumlar yapacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantının açılışında açıklamalarda bulunurken, "Yasal düzenlemeler yerine getirilecek" dedi.
