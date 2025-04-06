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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Küresel adalet için sorumluluk almalıyız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Küresel adalet için sorumluluk almalıyız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 13:14
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Taşkent’te düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 150. Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Bütün dünya parlamentolarını yeni, adil, hakkaniyetli bir siyasal ve ekonomik mimarinin kurulması için müşterek çalışmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Küresel adalet için sorumluluk almalıyız
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