20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Meclisin açılışının 100. yılına özel video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
20.04.2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Meclisin açılışının 100. yılına özel video

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılına özel hazırlanan videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Şentop, paylaşımını, "Coşkunu evde yaşa" ve "TBMM 100 yaşında" sloganıyla etiketledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, paylaşımında, Milli Mücadele'nin ve TBMM'nin 100. yılını kutladı.

Videoda, "İstiklal ve hürriyet için, savaşta ve barışta, milletimize duyduğumuz inançla aynı çatının altında, coşku, gurur ve umutla milli değerlerimizden güç alarak değişimden gelen gücümüzle milli irade yolunda güçlü Türkiye için nice 100 yıllara." vurgusu eşliğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski başbakanlardan Adnan Menderes, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları yer aldı.

Şentop, paylaşımını, "Coşkunu evde yaşa" ve "TBMM 100 yaşında" sloganıyla etiketledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Virüsü yenen doktor süreci A Haber'e anlattı
Virüsü yenen doktor süreci A Haber'e anlattı
Tedbirler sonuç vermeye başladı! Bayramda...
"Tedbirler sonuç vermeye başladı! Bayramda..."
Dev tahliye operasyonu başlıyor! 59 ülke...
Dev tahliye operasyonu başlıyor! 59 ülke...
Meclisin açılışının 100. yılına özel video
Meclisin açılışının 100. yılına özel video
Salgını Bill Gates mi başlattı
"Salgını Bill Gates mi başlattı"
Salgın ne zaman bitecek?
Salgın ne zaman bitecek?
Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor
Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor
Bakanlar Kurulu videokonferansla toplanacak
Bakanlar Kurulu videokonferansla toplanacak
Koronavirüs vücutta nasıl çoğalıyor? Prof. Dr. İsmail Cinel anlattı
Koronavirüs vücutta nasıl çoğalıyor? Prof. Dr. İsmail Cinel anlattı
İletişim Başkanlığı'ndan şehitler için paylaşım
İletişim Başkanlığı'ndan şehitler için paylaşım
Türkiye’deki son koronavirüs vaka sayıları ne mesaj veriyor? Prof. Dr. İsmail Cinel açıkladı
Türkiye’deki son koronavirüs vaka sayıları ne mesaj veriyor? Prof. Dr. İsmail Cinel açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Aşamayacağımız hiçbir sorun yok
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Aşamayacağımız hiçbir sorun yok
Daha Fazla Video Göster