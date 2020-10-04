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TBMM 6 Ekim'de açılıyor! Meclis'in gündeminde neler var?

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Giriş: 04.10.2020 10:52
Güncelleme:04.10.2020 11:09
Meclis'te bu hafta önemli gündem maddeleri var. 1 Ekim itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı için start vermişti. Ama bu hafta yoğun bir mesai başlayacak. Öncelikli gündem maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tezkereler olacak. Özellikle Suriye ve Irak noktasındaki operasyonlara yetki tanıyan tezkereler süresi ekim ayı itibarıyla son bulacaktı TBMM'nin ilk gündem maddesi o tezkerelerinin sürelerini yine 1 yıllık daha uzatılması olacak. Bunun yanı sıra önemli bir gündem maddesi daha var; HDP Mardin eski milletvekili Tuma Çelik'in yine dokunulmazlığının kaldırılması kabul edilmişti. Ama süreç artık önümüzdeki hafta itibarıyla Genel Kurul'da olacak. Detayları A Haber Muhabiri Lamia Ayhan aktardı...
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