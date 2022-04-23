23 Nisan 2022, Cumartesi
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TBMM 102 yaşında! Meclis Başkanı Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıl dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tören düzenlendi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.