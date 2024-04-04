05 Nisan 2024, Cuma
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Tayvan'daki depremde nasıl önlem alındı? Ülkede depreme karşı hangi yöntemler kullanıldı?
Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4 depremde binden fazla kişi ise yaralandı. "25 yılın en büyüğü" olarak nitelendirilen depremde, bu kadar az can kaybı olmasının arka planını A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu olan Yoshinori Moriwaki değerlendirdi.