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Tatilin 2. gününde acı bilanço! Sürücüler nelere dikkat etmeli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 12:57
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinin ilk 2 gününde yaşanan trafik kazalarında, 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki sürücüler nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu olan güvenli sürüş teknikeri uzmanı Gürsel Yeğenoğlu aktardı.
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