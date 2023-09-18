18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Tarsus'ta kentsel dönüşüm tepkisi! 2021 yılında yıkılan binalar yapılmadı, vatandaş mağdur oldu

Tarsus'ta kentsel dönüşüm tepkisi! 2021 yılında yıkılan binalar yapılmadı, vatandaş mağdur oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2023 14:10
Mersin'in Tarsus ilçesinde İsmet Paşa Kentsel Dönüşüm Projesi yapılmayınca vatandaşlar mağdur oldu. Duruma tepki gösteren ilçe sakinleri eylem yapıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarsus’ta kentsel dönüşüm tepkisi!
Tarsus'ta kentsel dönüşüm tepkisi!
Yerel seçimlere özel plan!
Yerel seçimlere özel plan!
Plastik fabrikasında korkutan yangın!
Plastik fabrikasında korkutan yangın!
A Haber bölgede! İşte o sığınak
A Haber bölgede! İşte o sığınak
Helikopter kazasında 3 can kaybı
Helikopter kazasında 3 can kaybı
Tahıl anlaşmasının ardından bir ilk
Tahıl anlaşmasının ardından bir ilk
Helikopter kazasında 1 can kaybı
Helikopter kazasında 1 can kaybı
Operasyonun detayları A Haber’de
Operasyonun detayları A Haber’de
AK Parti’de yerel seçim hazırlığı
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı
ABD ziyareti neden önemli?
ABD ziyareti neden önemli?
AB resti dünya basınında
AB resti dünya basınında
FETÖ’cü doktordan akılalmaz oyun!
FETÖ'cü doktordan akılalmaz oyun!
Daha Fazla Video Göster