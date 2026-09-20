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Başkan Erdoğan'ın ABD programında neler var?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'ın ABD programında neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Genel Görüşmeleri'ne katılmak üzere ABD'ye gitti. New York'ta yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan'ın programında BM Genel Kurulu'nun yanı sıra ikili görüşmeler de bulunuyor. Temaslarda İran'daki gelişmeler, Suriye ve bölgesel güvenlik başlıklarının gündeme gelmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, Erdoğan'ın New York programına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

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