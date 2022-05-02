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Tarladan marketlere fiyat uçurumunun nedeni ne? Fiyatlamada makası kim açıyor?

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Giriş: 02.05.2022 22:37
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yunus Kılıç marketlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kılıç tarladaki ürünün marketlerdeki nasıl kat kat fazla fiyata satıldığını aşamalarıyla anlatırken, konuya ilişkin yeni yasanın hazırlandığını ifade etti. Peki marketlerdeki fiyat pahalılığının sebebi ne? İşte detaylar...
Tarladan marketlere fiyat uçurumunun nedeni ne?
Tarladan marketlere fiyat uçurumunun nedeni ne?
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