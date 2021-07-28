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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Manavgat'taki orman yangınını değerlendirdi

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Giriş: 28.07.2021 16:59
Güncelleme:28.07.2021 17:00
Son dakika haberi... Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Henüz kontrol altına alınamayan yangın bölgesinde devlet tüm imkanlarını seferber etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli alevlere teslim olan bölgeye geçmek üzere yola çıktı. Bakan Pakdemirli helikopterde, İHA'dan gelen son bilgilerle durum değerlendirmesi yaptı.
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