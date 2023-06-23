Tarım Cebimde uygulaması! Kurbanlık bilgileri cep telefonunda

Kurban Bayramı’na sayılı gün kaldı. Kurban pazarlarında hareketlilik sürerken Tarım ve Orman Bakanlığının dikkat çeken bir uygulaması var. O uygulama ile kurbanlıkların bilgilerine ulaşılabiliyor. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan anlattı.

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