10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Tarihin en büyük sosyal konut projesi geliyor! Fiyatlar ne olacak, başvurular ne zaman?
Tarihin en büyük sosyal konut projesi geliyor! Fiyatlar ne olacak, başvurular ne zaman?

Tarihin en büyük sosyal konut projesi geliyor! Fiyatlar ne olacak, başvurular ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 16:10
Yıl sonunda başlatılacak olan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında yeni detaylar kamuoyunun gündemine gelmeye başladı. Buna göre dev sosyal konut kampanyası için bazı gruplara öncelikli kontenjanlar ayrılacak. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihin en büyük sosyal konut projesi geliyor! Fiyatlar ne olacak, başvurular ne zaman?
Gök Vatan Çelik Kubbe’ye emanet
"Gök Vatan" Çelik Kubbe'ye emanet
18 yaş altı çocuk suçlulara düzenleme yolda!
18 yaş altı çocuk suçlulara düzenleme yolda!
Sumud filosu Tunus’tan Gazze’ye hareket edecek
Sumud filosu Tunus'tan Gazze'ye hareket edecek
Okul kantinlerinde fiyat ve hijyen denetimi!
Okul kantinlerinde fiyat ve hijyen denetimi!
Tarihin en büyük sosyal konut projesi geliyor!
Tarihin en büyük sosyal konut projesi geliyor!
AYM’den CHP’nin görevsizlik kararı başvurusuna ret
AYM'den CHP'nin görevsizlik kararı başvurusuna ret
Antalya Belediyesi’ne yeni rüşvet operasyonu
Antalya Belediyesi’ne yeni rüşvet operasyonu
Beykoz Belediyesi’nde peş peşe istifalar
Beykoz Belediyesi'nde peş peşe istifalar
CHP’den istifa etti
CHP'den istifa etti
Özgür Özel Financial Times’a konuştu
Özgür Özel Financial Times’a konuştu
İsrail katar saldırısını nasıl planladı?
İsrail katar saldırısını nasıl planladı?
Antalya’da yeni rüşvet operasyonu
Antalya'da yeni rüşvet operasyonu
Daha Fazla Video Göster