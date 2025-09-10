10 Eylül 2025, Çarşamba
Tarihin en büyük sosyal konut projesi geliyor! Fiyatlar ne olacak, başvurular ne zaman?
Yıl sonunda başlatılacak olan cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında yeni detaylar kamuoyunun gündemine gelmeye başladı. Buna göre dev sosyal konut kampanyası için bazı gruplara öncelikli kontenjanlar ayrılacak. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.