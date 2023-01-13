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Tarihi Rami Kışlası Kütüphane oldu! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan önemli açıklamalar

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Giriş: 13.01.2023 16:12
250 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası'ndaki kütüphande çalışmaları tamamlandı. İstanbul Eyüpsultan'da yer alan Rami Kışlası'ndaki kütüphanenin açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışta önemli açıklamalarda bulundu.
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