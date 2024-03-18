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Tarihi değiştiren büyük zafer | 109. yılında Çanakkale destanı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 10:38
Güncelleme:18.03.2024 10:38
Dünyayı kana ve göz yaşına bulayan emperyalist devletler, dünyanın en güçlü donanmalarıyla Çanakkale Boğazı'na saldırdılar. Kolayca geçebileceklerini ve İstanbul başta olmak üzere Türkün son kalesi Anadolu'yu işgal edebileceklerini düşündüler. Ancak Çanakkale’de suya gömüldüler. Büyük zaferi A Haber’e katılan uzman isimler değerlendirdi.
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