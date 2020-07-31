Tarihi anlar! Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı

Kurban Bayramı dolayısıyla Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Camiinin kapasitesinin dolması üzerine yüzlerce kişi Ayasofya meydanında toplandı. Öte yandan Kurban Bayramı namazı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı camiye geldi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazında ise Vali Yerlikaya, TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Karaismailoğlu'nun yan yana saf tuttuğu görüldü.

Bayram namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne gelenler camide belirlenen kapasitenin dolmasının ardından meydandaki yerlere hasır sererek namaz kıldı.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bayram namazını kılmak isteyenler gece saatlerinde cami önüne gelmeye başladı.

Camide yapılan dezenfekte çalışmalarının bitmesinin ardından 03.30 sıralarında vatandaşlar Ayasofya meydanına girdi. Camide yer kalmadığı için yüzlerce kişi Ayasofya meydanında toplandı.

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen kişiler yerlere serilen hasırlarda bayram namazını kıldı.

Öte yandan Kurban Bayramı namazı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı camiye geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazında ise Vali Yerlikaya, TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Karaismailoğlu'nun yan yana saf tuttuğu görüldü.