Tarih belli oldu! Temelini Başkan Erdoğan ve Putin birlikte atacak

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temeli 10 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı törenle atılacak. Detayları A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Türkiye'nin 100 yıllık hayali gerçek oluyor. Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

10 Mart 2021 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin 3. reaktörünün temelini birlikte atacak.

Başkan Erdoğan ve Putin 3 Nisan 2018'de Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin temelini video konferans yöntemiyle gerçekleştirmişti, yine aynı yöntemle 10 Mart'ta da atılmış olacak.

Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali tam kapasiteyle devreye girdiğinde Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılası yaklaşık 50 milyar dolar artacak.