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Tanzanya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 17:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı Ankara'da resmi törenle karşıladı.
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