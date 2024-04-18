Tanzanya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan: Bu ziyaret bir dönüm noktası olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Bu ziyaret iki ülke arasında bir dönüm noktası olacak. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde çabalarımızı bu yönde yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

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