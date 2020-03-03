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03.03.2020

Tansu Çiller'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek! "Bu topraklar böyle kazanıldı"

Milli Egemenliğin 100. Yılı'nda Türk Kadını Özel Oturumu'nda Tansu Çiller açıklamalarda bulundu. 'Bahar Kalkanı' harekatı hakkında da konuşan Çiller, "Bir kandil gecesi içimiz yandı. Milletimizin başı sağ olsun. Her şeyden önce bugün metin olma ve birlik olma günüdür. Onun için bugün milli bir şuurla buradayım." dedi. 1995 yılında yaşanan Kardak krizini hatırlatan Tansu Çiller, "Bugün istenenler son derece doğrudur. Kardak'ta kara sularımıza sınır koydular. O zaman dedik ki; 'O asker gidecek, o bayrağı da indirecek.' Bu topraklar böyle kazanıldı. Uyanık olmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

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