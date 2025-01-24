Tanju Özcan’dan çelişkili açıklama! Otel faciasında rapor savaşları

Kartalkaya'daki faciada yaşanan ihmaller zinciri ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ilk dakikadan itibaren ısrarla yaptığı "Belediyenin yetkisi yok" açıklamasını "Haberim yoktu" şeklinde değiştirerek bir anlamda ihmali itiraf etti. Son belgeler ise; dikkat çekici. Korkunç yangından 40 gün önce otelin, belediyeye bağlı itfaiye müdürlüğünden denetim talep ettiği o denetim sonucu sekiz maddelik eksik nedeni ile olumsuz rapor verildiği ortaya çıktı. Ancak olumsuz yanıt alan otelin o raporu iptal edip dolambaçlı yollar ile başka bir rapor sunduğu ve bu kez onay aldığı tespit edildi.

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