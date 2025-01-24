24 Ocak 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Tanju Özcan’dan çelişkili açıklama! Otel faciasında rapor savaşları
Tanju Özcan’dan çelişkili açıklama! Otel faciasında rapor savaşları

Tanju Özcan’dan çelişkili açıklama! Otel faciasında rapor savaşları

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2025 08:50
Kartalkaya'daki faciada yaşanan ihmaller zinciri ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ilk dakikadan itibaren ısrarla yaptığı "Belediyenin yetkisi yok" açıklamasını "Haberim yoktu" şeklinde değiştirerek bir anlamda ihmali itiraf etti. Son belgeler ise; dikkat çekici. Korkunç yangından 40 gün önce otelin, belediyeye bağlı itfaiye müdürlüğünden denetim talep ettiği o denetim sonucu sekiz maddelik eksik nedeni ile olumsuz rapor verildiği ortaya çıktı. Ancak olumsuz yanıt alan otelin o raporu iptal edip dolambaçlı yollar ile başka bir rapor sunduğu ve bu kez onay aldığı tespit edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tanju Özcan’dan çelişkili açıklama! Otel faciasında rapor savaşları
Tanju Özcan’dan çelişkili açıklama!
Tanju Özcan’dan çelişkili açıklama!
Ayşe Barım evinde gözaltına alındı!
Ayşe Barım evinde gözaltına alındı!
Cinayetin sırrını deliller çözdü!
Cinayetin sırrını deliller çözdü!
Şehit Ufuk Akıncı’nın baba evine taziye çadırı kuruldu!
Şehit Ufuk Akıncı'nın baba evine taziye çadırı kuruldu!
Bolu itfaiyesinin raporuna A Haber ulaştı!
Bolu itfaiyesinin raporuna A Haber ulaştı!
Emine Erdoğan ve Jeannette Kagame bir araya geldi
Emine Erdoğan ve Jeannette Kagame bir araya geldi
13 yıl sonra İstanbul’dan Şam’a ilk uçuş!
13 yıl sonra İstanbul'dan Şam'a ilk uçuş!
CHP’l, başkanlar arasında görüş ayrılığı yaşandı
CHP'l, başkanlar arasında görüş ayrılığı yaşandı
23 günde 221 terörist öldürüldü!
23 günde 221 terörist öldürüldü!
Yargı reformu stratejisi tanıtım toplantısı!
Yargı reformu stratejisi tanıtım toplantısı!
Facianın sorumluları kim?
Facianın sorumluları kim?
Ruanda ile ticaret hacmi 500 milyar dolara yaklaştı
"Ruanda ile ticaret hacmi 500 milyar dolara yaklaştı"
Daha Fazla Video Göster