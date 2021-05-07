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Tam kapanma devam edecek mi? Uzayacak mı? 17 Mayıs'tan sonra ne olacak? | Tam kapanma ne zaman biter?

A Haber
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Giriş: 07.05.2021 09:38
Güncelleme:07.05.2021 09:44
Son dakika haberi... 17 günlük tam kapanmanın sona ermesine 10 gün kaldı. Gündemdeki soru şu: Tam kapanma bayram sonrası da sürecek mi? Tam kapanma devam eder mi? Tam kapanma uzar mı? Ramazan Bayramı'ndan sonra kademeli açılma olacak mı? 17 Mayıs tarihinden sonra ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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