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Tam kapanma devam edecek mi? Uzayacak mı? 17 Mayıs'tan sonra ne olacak? | Tam kapanma ne zaman biter?
Son dakika haberi... 17 günlük tam kapanmanın sona ermesine 10 gün kaldı. Gündemdeki soru şu: Tam kapanma bayram sonrası da sürecek mi? Tam kapanma devam eder mi? Tam kapanma uzar mı? Ramazan Bayramı'ndan sonra kademeli açılma olacak mı? 17 Mayıs tarihinden sonra ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.