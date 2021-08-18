19 Ağustos 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Taliban'dan "değiştik" mesajları | Taliban ideolojisinde yumuşamaya gider mi? Son durumu canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Afganistan'da neler oluyor? Afganistan'da yönetime geçen Taliban nasıl bir politika izleyecek? Taliban ideolojisinde yumuşamaya gider mi? Taliban'dan kaçanların oluşturduğu göç dalgası nasıl önlenecek?