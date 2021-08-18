Taliban'dan "değiştik" mesajları | Taliban ideolojisinde yumuşamaya gider mi? Son durumu canlı yayında anlattı

Son dakika haberi... Afganistan'da neler oluyor? Afganistan'da yönetime geçen Taliban nasıl bir politika izleyecek? Taliban ideolojisinde yumuşamaya gider mi? Taliban'dan kaçanların oluşturduğu göç dalgası nasıl önlenecek?

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