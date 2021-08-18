Taliban'dan "değiştik" mesajları | Taliban ideolojisinde yumuşamaya gider mi? Son durumu canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Afganistan'da neler oluyor? Afganistan'da yönetime geçen Taliban nasıl bir politika izleyecek? Taliban ideolojisinde yumuşamaya gider mi? Taliban'dan kaçanların oluşturduğu göç dalgası nasıl önlenecek?
Afganistan'da son durum ne? Taliban sözcüsü örgütün "evrim sürecinden geçtiğini" savundu dünya ve bölge ile uyum mesajı verildi. Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisi başkanı Molla Abdulgani Birader, sürgündeki bazı diğer Taliban liderleriyle Afganistan'a döndü.
Peki Afganistan'da neler oluyor? Taliban yumuşama dönemine mi girdi? Bölgede son durum ne? Bölgeden son gelişmeleri araştırmacı akademisyen Settar Mengli A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Dün öğlen saatlerinde daha önce hiç kameraların karşısına çıkmayan Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahit bir basın toplantısı düzenledi ve birçok konuya değindi. Bunlardan en önemlisi ise genel af çıktığını tekrar dile getirdi ve kadınların da yine işlerine dönüp çalışabileceklerini ifade etti. Elbette bu açıklamalar İslami bir hükümetin kurulmasından sonra İslami bir çerçevede kadınların da tekrar işlerine dönüp çalışabileceklerini dile getirdi.
YUMUŞAMA SÖYLEMLERİ HAYATA GEÇER Mİ?
Bunu söylemek çok erken. Yalnız şu an dışarıda uluslararası medya platformlarının çalıştığını görüyoruz ve aynı zamanda yerel bazlı özel kanalların da yayın yaptığını görüyoruz. Hatta yayınlarda konukların bazıları kadınlar. Yani bu şu an çok erken bunları ifade etmek için. Yalnız bu şekilde bir izlenimi yavaştan görmeye başladık Kabil başkentte.
Afgan halkı 90'lardan sonra daha önce Taliban'la hiç karşılaşmamış insanlar elbette ki çok tedirgindi hala da tedirgin. Son 20 yıldaki süreçte Taliban ile herhangi bir yüzleşme ve karşılaşma olmadığı için insanlar çok tedirgindi. Yalnız şu an şehirde insanlar serbest dolanabilmekte ve bu basın toplantısından sonra da insanların biraz daha fazla rahatladığını görüyoruz. Yine de aynı zamanda havalimanına akınlar devam ediyor. Biraz da olsa kontrol altına alındığına dair bilgiler var.
KAÇIŞ YOLUNA DŞEN AFGANLAR
Şu ana kadar göç dalgasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yalnız insanlar bir şekilde ülkeyi terk etmeyi çalışıyor. Bu şu an Taliban'ın Kabil'e gelmesiyle başlayan bir olay değil daha önce de vardı. Son 40 yıldır Afganistan'dan yurt dışına göç oluyor. Kabil Havalimanı'nın bu kadar izdihamla karşılaşacağını kimse beklemiyordu.
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