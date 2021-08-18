Taliban'dan "değiştik" mesajları | Taliban ideolojisinde yumuşamaya gider mi? Son durumu canlı yayında anlattı

YUMUŞAMA SÖYLEMLERİ HAYATA GEÇER Mİ?

Bunu söylemek çok erken. Yalnız şu an dışarıda uluslararası medya platformlarının çalıştığını görüyoruz ve aynı zamanda yerel bazlı özel kanalların da yayın yaptığını görüyoruz. Hatta yayınlarda konukların bazıları kadınlar. Yani bu şu an çok erken bunları ifade etmek için. Yalnız bu şekilde bir izlenimi yavaştan görmeye başladık Kabil başkentte.

Afgan halkı 90'lardan sonra daha önce Taliban'la hiç karşılaşmamış insanlar elbette ki çok tedirgindi hala da tedirgin. Son 20 yıldaki süreçte Taliban ile herhangi bir yüzleşme ve karşılaşma olmadığı için insanlar çok tedirgindi. Yalnız şu an şehirde insanlar serbest dolanabilmekte ve bu basın toplantısından sonra da insanların biraz daha fazla rahatladığını görüyoruz. Yine de aynı zamanda havalimanına akınlar devam ediyor. Biraz da olsa kontrol altına alındığına dair bilgiler var.